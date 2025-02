Atti osceni davanti a minorenni, 22enne denunciato. Seconda volta in pochi giorni

Pontedera, 28 febbraio 2025 – Il ventiduenne è stato nuovamente sorpreso da una pattuglia della polizia in atti osceni nel piazzale dello stadio. E’ successo di nuovo. A distanza di pochi giorni da quando era stato beccato la prima volta dagli stessi agenti del commissariato di piazza Trieste. Ed è successo ancora una volta in orario di transito di centinaia di studenti e studentesse (la maggior parte minorenni) che nel piazzale dello stadio vanno a prendere il pulman per tornare a casa dopo la scuola. Il ventiduenne – residente in un Comune della zona – era già stato denunciato nei giorni scorsi sia per il reato di atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori, che per il porto abusivo di un coltello.

Oltre alla denuncia il giovane è stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via. In pratica non può entrare nel territorio comunale di Pontedera. In caso contrario rischia una denuncia solo se viene fermato per strada. Inoltre, se dovesse essere nuovamente sorpreso a ripetere gli atti osceni in luogo pubblico e davanti a minori rischia provvedimenti più restrittivi come l’arresto.

L’altro giorno i poliziotti del commissariato sono intervenuti nel piazzale dello stadio dopo altre segnalazioni di episodi esibizionistici messi in atto dal ventiduenne che è stato trovato dagli agenti nel parcheggio degli autobus negli orari di frequenza degli studenti, denunciato e sottoposto al divieto di ritorno in città.