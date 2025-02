Atti osceni davanti alle scuole. Un 24nne sorpreso in auto. Interviene la polizia, denunciato

Si masturbava in auto in un luogo frequentato da molti studenti. Ci sono le scuole, nelle vicinanze. Si tratta di un 24enne della Valdera che è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di polizia di Pontedera. Il giovane, residente in Valdera, è ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati perché commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che questi vi potessero assistere. La polizia aveva ricevuto, infatti, alcune segnalazioni che parlavano di un uomo che la mattina, in piazza Martiri della Libertà – pieno centro cittadino – dopo aver parcheggiato la propria auto, alla vista dei numerosi studenti soprattutto minori che percorrono quella strada, iniziava a masturbarsi. Così è stato predisposto un servizio di osservazione. L’uomo, accortosi della presenza della polizia, ha cercato di allontanarsi celermente. Ed è andato a cercare un altro posto. Sempre dove transitano giovani.

Il pedinamento proseguiva fino alla piazza Berlinguer, dove il 24enne aveva parcheggiato la propria autovettura, in prossimità dell’argine, anche questo percorso da numerosi studenti che raggiungono il vicinissimo villaggio scolastico, iniziando a masturbarsi in modo molto visibile. Gli agenti, a quel punto, sono immediatamente intervenuti e hanno fermato il giovane che, dopo essersi ricomposto, è sceso dall’autovettura ed è stato portato in Commissariato dove, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, gli è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione a rilievi foto-segnaletici, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di atti osceni aggravati e porto abusivo d’arma. Infatti, nonostante il reato di atti osceni in luogo pubblico sia stato depenalizzato, non lo è la fattispecie in cui questo si consumi in un posto in cui prevedibilmente possano trovarsi dei minori.

La Polizia di Stato lancia anche un appello, affinchè contattino il Commisariato di Pontedera qualora altre persone, anche nei giorni precedenti abbiano assistito a qualche episodio simile. La polizia ricorda inoltre che è possibile segnalare in tempo reale qualunque reato attraverso l’app Youpol.

Carlo Baroni