Assunzione di un funzionario dell’area tecnica. Scade il 17 gennaio il bando di concorso del Comune

Il Comune di Santa Maria a Monte ricorda che il dopodomani, venerdì 17 gennaio, alle 16, è il termine ultimo per l’iscrizione al concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato–area dei funzionari ed elevata qualificazione (funzionario tecnico, settore 3, ufficio tecnico–suap e protezione civile) per il Comune di Santa Maria a Monte. Chi è interessato a partecipare al concorso potrà trovare tutte le informazioni necessarie nell’area bandi di concorso pubblicata sul sito web del Comune di Santa Maria a Monte (https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso). L’iscrizione può avvenire solo ed esclusivamente attraverso il portale InPa, così come indicato nel bando di concorso del presente avviso.