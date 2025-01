Associazionismo e volontariato . La mozione

Nel corso del consiglio comunale del 14 gennaio, è stata approvata all’unanimità la mozione a sostegno dell’associazionismo e del volontariato locale. La mozione, presentata, per conto del gruppo di maggioranza “Insieme#FareVolterra“ dal consigliere con delega all’associazionismo e volontariato Lorenzo Pazzagli, è un atto di indirizzo che esplicita, nel dispositivo dove si impegna il sindaco e la giunta, la richiesta di realizzare e sostenere l’organizzazione di un festival delle associazioni, oltre ad altre iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza verso la vita sociale di ciascuna di esse.

"Questa iniziativa, ricordiamo, era inserita nel programma elettorale del gruppo di maggioranza e vuole essere il punto di partenza di una maggiore vicinanza dell’amministrazione verso quelle realtà che, come sono anche definite nella mozione, rappresentano la spina dorsale della nostra società - spiega il consigliere Pazzagli - l’unanimità raggiunta su questo testo è significativa perché riguarda temi che sono assolutamente trasversali e fondamentali per il nostro vivere quotidiano. Un’unanimità che è basilare, perché il sostegno al documento, quindi alle associazioni, non sarebbe uguale senza la partecipazione di tutti".

I.P.