Donne vittime di violenza, l’associazione Eunice adesso ha una casa

Pontedera, 9 marzo 2025 – Il sogno di una sede per l’associazione Eunice è diventato realtà. Ieri pomeriggio è stato inaugurato lo spazio a Palazzo Rota nel quartiere stazione di Pontedera. Un luogo che dal 2019 aspettava di accogliere l’associazione da decenni impegnata in Valdera nel sostegno alle donne vittima di violenza. La nuova sede vanta una stanza al piano terra che sarà adibita a corsi e attività e due spazi al primo piano che saranno il luogo delle riunioni, dei colloqui individuali e degli uffici amministrativi. “Questo è da sempre il mio quartiere – ha detto Maria Anna Abbondanza, presidente di Eunice – sono particolarmente felice che la nuova sede sia qui. Penso che sia un bel segnale positivo di riappropriazione degli spazi. Grazie all’amministrazione comunale. Questo per noi non è un punto di arrivo, ma di partenza”.

La nuova sede, a differenza della precedente al villaggio Piaggio, ha gli spazi adeguati e accessibili ed è raggiungibile facilmente in treno e in autobus. “È stato un percorso lungo di riqualificazione di uno spazio pubblico – ha detto la vicesindaca Carla Cocilova – con i fondi e le risorse di questa amministrazione. Finalmente oggi inauguriamo uno spazio attivo dove l’associazione potrà svolgere e incrementare le proprie attività. Una sede che ha tanti livelli di valore: intanto è uno spazio gestito da donne per le donne qui si può trovare confronto e accoglienza; in più questa inaugurazione va letta in un progetto di riqualificazione di palazzo Rota. Tra poco inaugureremo anche lo spazio accanto e comunicante adibito al coworking, l’obiettivo è che si possa creare una bella rete di collaborazione tra le associazioni del quartiere”.

Eunice ha preso casa negli ex locali della Cpt, lasciando definitivamente gli spazi della casa del volontariato al villaggio Piaggio. “Si tratta di un bellissimo riconoscimento del lavoro che Eunice svolge a Pontedera e in Valdera a sostegno delle donne, dei loro figli e le loro figlie – ha detto l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini – nel sostegno ma anche nella prevenzione con i percorsi nelle scuole di educazione al rispetto e alle diversità. Oggi è una giornata importante in cui celebriamo i tanti passi in avanti, ma è anche una giornata di lotta rispetto alla strada da fare, ancora in salita sui temi della violenza e delle disuguaglianze”.

L’assessora alle pari opportunità Sonia Luca ha parlato di un gesto concreto per un 8 marzo lontano dalla retorica, mentre Cinzia Bogino segretaria bassa Valdera Spi Cgil ha portato i saluti del vicino sindacato. Una storia a lieto fine nonostante gli ostacoli nel corso degli ultimi anni fossero stati molti.

Nel 2019 il Comune si impegna a trovare una nuova sede per Eunice e individua gli spazi di Palazzo Rota: un appartamento di proprietà comunale. Poi i tempi si allungano, arriva il Covid e l’idea del trasferimento rimane congelata. Ad aprile 2023 il consiglio comunale vota all’unanimità la necessità di fornire all’associazione una sede adeguata su proposta dei consiglieri di Fratelli d’Italia (non a caso Matteo Bagnoli ha partecipato all’inaugurazione di ieri). Nell’estate 2023 viene pubblicato il bando per attivare il coworking nei locali adiacenti e infine l’8 marzo 2025 rinasce Eunice.