Asso Werke, Ugl: "Perché votarci"

Urne aperte il 19 luglio per rinnovare la Rsu della Asso Werke di Fornacette. Ecco la proposta dell’Ugl: "Presidio incisivo e continuativo da parte delle RSURLS all’interno dell’azienda, per garantire i diritti dei lavoratori in Asso Werke. Chiarezza e pianificazione con l’azienda per il futuro del lavoro in Asso Werke e per la regolarizzazione dei lavoratori somministrati, che da troppi anni lavorano senza poter avere un

progetto di vita, pur essendo ormai un patrimonio umano consolidato e da non perdere. Un Sistema oggettivo di valutazione delle prestazioni e delle capacità dei lavoratori che abbia come fulcro la meritocrazia e non la genealogia. Una mappatura delle competenzelivelli collegati alle diverse mansioni, in modo da avere un inquadramento ugualitario per i lavoratori che svolgono gli stessi compiti. Un luogo di lavoro sostenibile e vivibile, per temperatura e clima. Maggiore sicurezza sul lavoro con monitoraggio e mappatura di tutte le lavorazioni da parte

delle RLS. Recupero della Cassa integrativa aziendale, di cui si sono perse le tracce da troppo tempo. Parità di genere e salariale. Un coordinamento RSU che superi la logica delle sigle e parta dai bisogni dei lavoratori".