"Aspettando il 25 aprile". L’Anpi e il libro su Introna

Aspettando il 25 aprile la Sezione Anpi di San Miniato in collaborazione con la Casa Culturale e con il patrocinio del Comune di San Miniato organizza la prima iniziative del 2025. Stasera alle 18 alla Casa Culturale verrà presentato il libro di Federico Fubini "L’Oro e la patria", storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato. Dialogherà con l’autore, Alessandro Frosini, già dirigente dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo, Ambassador di Avanguardie Educative. Federico Fubini è inviato e editorialista di economia del "Corriere della Sera", di cui è vicedirettore. Il libro racconta le vicende di Niccolò Introna, dirigente di settantacinque anni della Banca d’Italia. Durante il fascismo, Introna, eroe dimenticato, aveva combattuto in segreto la corruzione e il sistema cleptocratico attorno a Mussolini, documentando le operazioni del duce per trafugare il denaro pubblico. Federico Fubini ha avuto accesso alle circa ottantamila pagine di documenti, in parte riservati, che il funzionario accumulò per tutta la vita, e ricostruisce per la prima volta, in modo inoppugnabile, l’appropriazione di denaro pubblico da parte di Mussolini e tutta la sofferta vicenda dell’oro della Banca d’Italia.