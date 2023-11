Artigiani tedeschi sul colle etrusco. Torna il progetto Erasmus plus

VOLTERRA

Si svela la nuova edizione del progetto europeo Erasmus Plus che si terrà nel periodo da gennaio a marzo, coinvolgendo 14 giovani artigiani di Stoccarda. Nella città tedesca si è svolta nei giorni scorsi la presentazione del progetto che vede coinvolti Camera di Commercio di Stoccarda, Comune di Volterra, associazione Gruppo Italiano Amici della Natura (Gian), Fondazione Crv e Villa Palagione: sono stati illustrati ai giovani artigiani gli ambiti lavorativi che li vedranno impegnati sotto la supervisione dei rispettivi tutor nei mesi di febbraio e marzo e che quest’anno sono individuati, in continuità con i progetti precedenti, al museo Guarnacci, alla pinacoteca e a Palazzo Pretorio, e in cantieri di manutenzione nella sede centrale di Fondazione Crv e alla Siaf, mentre altri ragazzi saranno indirizzati verso imprese artigiane cittadine diventate, per il loro lungo percorso collaborativo, partner storici del progetto. "Nel 2024 festeggeremo il prestigioso traguardo dei 25 anni del progetto - scrive Gian - che ha alle proprie spalle numeri importanti: iniziato nel 1998 è proseguito con continuità fino ad oggi, con la sola pausa nel 2021 dovuta alla pandemia. Circa 450 giovani artigiani hanno partecipato attivamente alla vita della città, e numerosi sono stati gli attestati di riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie per i risultati conseguiti e la longevità del progetto. Sono state sperimentate e consolidate importanti collaborazioni tra governo regionale del Baden Wurttemberg, Camera dell’Artigianato di Stoccarda, enti pubblici locali, associazioni e imprese che di volta in volta hanno accolto i giovani artigiani nelle loro strutture.Tutti gli artigiani che hanno partecipato hanno vissuto la loro esperienza come cittadini volterrani integrandosi nel tessuto della città e con gli abitanti, stringendo amicizie che per qualcuno hanno voluto dire iniziare un nuovo percorso per la propria vita".

Erasmus Plus 2024 seguirà le collaudate linee guida che lo hanno caratterizzato dalla sua prima edizione. Si aprirà con l’arrivo dei giovani il 3 gennaio a ‘Il Vile’ dove saranno accolti dal Gruppo Italiano Amici della Natura che si occuperà della permanenza fino alla fine del mese di marzo e, in parallelo, inizierà il corso di conoscenza della lingua e cultura italiana a Villa Palagione. A febbraio al via il percorso lavorativo durante il quale gli artigiani tedeschi metteranno in pratica le loro conoscenze nei cantieri.