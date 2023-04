Artigianato, prima biennale "Un premio alle aziende che hanno fatto la storia"

di Nicola Pasquinucci

"Questo premio si spinge oltre l’idea che Ponsacco è la città legata solo alle attività del settore del legno. E va verso tutte quelle realtà che hanno danno vita al tessuto artigianale". E’ proprio l’assessora al Commercio del Comune di Ponsacco, Roberta Lazzeretti ad aprire la conferenza stampa e a centrare lo spirito con cui è stato organizzato, venerdì 14 aprile alle ore 15 all’Auditorium monsignor Elio Meliani, la prima edizione della Biennale dell’artigianato. Un appuntamento messo in piedi da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con l’Università della Terza Età di Ponsacco, con il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "Un evento che valorizza quella parte di commercio che a volte rimane dietro le prime file, come l’artigianato", conclude l’assessora.

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente con delega al territorio Alessandro Simonelli: "Vogliamo valorizzare le aziende che hanno fatto la storia di Ponsacco. E ci siamo voluti spingere più in là del settore del mobile, dalla lavorazione del ferro, alle parrucchiere, passando dai fioristi ed estetiste". Così, venerdì, sul palco dell’auditorium, dopo una breve introduzione storica di Benozzo Gianetti saliranno ben 15 aziende per ricevere il premio, più una sedicesima che avrà una menzione speciale per i suoi 103 anni di attività.

"Ci tenevamo a valorizzare queste realtà proprio per ciò che rappresentano per il territorio, l’intera area di Ponsacco ha una vocazione artigianale di lungo corso che si mantiene tutt’oggi e che cercheremo di far emergere in questa occasione", aggiunge il responsabile territoriale di Confcommercio, Luca Favilli.

E per il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli la "scelta di istituire una Biennale dell’artigianato non poteva che ricadere su una realtà come Ponsacco". E a tal proposito l’associazione si prende l’impegno di proseguire e ripetere questo appuntamento per farlo crescere e diventare un modello da replicare anche altrove.