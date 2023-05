Arte in movimento Inaugurata la mostra nelle antiche logge

Dopo il successo ottenuto a Bibbona, il gruppo Arte in movimento si ripresenta ancora nel cuore di Volterra per il suo secondo appuntamento della stagione. Negli spazi delle antiche logge di Palazzo Pretorio, in piazza dei Priori, si è tenuta ieri pomeriggio l’inaugurazione della mostra che è a cura del collettivo artistico. Una mostra che prende il nome del gruppo di artisti riuniti con lo scopo di diffonfere l’arte, la creatività e la cultura nei territori della Valdicecina.

La galleria, che è articolata in due prestigiosi spazi espositivi, vede l’esposizione delle opere dei seguenti pittori: Analia Adorni, Martina Belemieri, Lucia Belfiore, Sandro Cavicchioli, Alessio Ciampini, Fazio Falchi, Paolo Fidanzi, Giampaolo Minuti Innocenti, Silvia Nencioni, Erminio Rinaldi, Luciano Sozzi, Valerio Trafeli e Anita Trinciarelli. Ma non si tratterà soltanto di una mostra dedicata alla pittura, poiché anche la scultura assume un ruolo importante all’interno della rassegna, attraverso le opere in esposizione degli artisti Daniele Bianchi, Andrea Ciampini, Renzo Gazzarri e Massimo Villani. A chiudere il gruppo di artisti che espongono in centro storico ecco Francesca Bianchi, che presenta all’interno delle logge di Palazzo Pretorio le sue opere fotografiche. La mostra Arte in movimento si avvale del patrocinio del Comune di Volterra, un prestigioso riconoscimento per il gruppo di artisti, che ricordiamo, nasce con lo scopo di portare avanti un progetto che rappresenti uno stimolo e un valore per sostenere la creatività, l’arte e la cultura attraverso iniziative da sviluppare in tutto il territorio della Valdicecina.

La mostra di Arte in movimento sarà visitabile fino al prossimo 17 maggio nelle logge di Palazzo Pretorio nei seguenti orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. L’ingresso alla mostra è libero.