Arte con gusto, il gran finale. E la città si accende per il Natale

Buona la prima per Arte con gusto. E il bis promette di essere ancora più elettrizzante grazie all’accensione delle luci di Natale in centro città. Eccellenze enogastronomiche e opere d’arte. Un binomio che ha funzionato portando al Palp di Pontedera oltre 500 persone nell’ex Palazzo Pretorio che ha ospitato il primo weekend di Arte con gusto, la manifestazione che mette assieme più di 30 aziende della zona, produttrici di cibo e vini, con la mostra di 45 quadri donati al Comune da Camillo e Roberto Ciabatti. Un mix che lo scorso anno riscosse un buon successo nell’unico fine settimana in calendario.

E quest’anno, visto i buoni auspici, è stato deciso di raddoppiare i fine settimana dedicati ai golosi. E anche la formula riproposta lo scorso fine settimana è stata molto apprezzata. Girando tra le varie sale è possibile fare assaggi di prodotti in maniera del tutto gratuita (l’ingresso è libero, per la degustazione dei vini è richiesto l’acquisto di un calice e di un portacalice per 5 euro ) guidati dai referenti delle varie aziende e da esperti sommelier della Fisar Pontedera, in un connubio di sapori e saperi veramente unico.

Artigianalità e gusto unite alla cultura, in un evento che coinvolge anche le librerie cittadine che hanno il loro spazio per presentare volumi a tema cibo. Si replica dunque il prossimo fine settimana (sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30) in contemporanea con l’inaugurazione, a Pontedera, di Natale ad Arte, in programma sabato 18 alle ore 18.