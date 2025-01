Arrivano i Re Magi. Il corteo storico

Il 6 gennaio, come da tradizione, la comunità si fa presepe a Santa Colomba per rivivere insieme l’arrivo dei Re Magi. Alle 15:30, inizio del corteo storico da via di Tarantano poi arrivo alla chiesa di Santa Colomba e inizio della rappresentazione con il presepe vivente e, al termine, i Re Magi distribuiranno dei piccoli doni a bambini e bambine. L’evento è organizzato dalla parrocchia di Santa Colomba, insieme a Noi della Madonna del Bosco aps, in collaborazione con Terre di Presepi e con il patrocinio del Comune.