Arrestato per furto di alcolici e possesso di droga

Ladro. Ubriaco. Con la droga in tasca. E violento. Ne ha combinate di tutti i colori il 34enne di origine senegalese che giovedì sera, in piena tempesta, è stato fermato dalla polizia in un supermercato di Pontedera dopo il furto di due bottiglie di superalcolici. L’uomo, vistosi scoperto da un cliente, ha tentato la fuga strattonando il cliente stesso e il direttore. Portato in commissariato, nel corso della perquisizione personale, è stata rinvenuta marijauana. Lo straniero, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato identificato tramite i rilievi foto-dattiloscopici ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentato furto. A causa delle avverse condizioni atmosferiche è stato trattenuto in commissariato ed espulso. Nella nottata è stato accompagnato al Cpt-Centro permanenza temporanea di Bari per il rimpatrio in Senegal.