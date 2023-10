Arrestato 45enne a Comprensorio: minacciava l'ex moglie

COMPRENSORIO

Da mesi il giudice gli aveva imposto di non telefonare alla ex moglie, di non avvicinarla per nessun motivo e di non frequentare i luoghi dove la ex vive, lavora o si sposta per le necessità quotidiane. L’uomo, un quarantacinquenne, per l’ennesima volta ha contravvenuto ai divieti del giudice e si è presentato dove la ex lavora minacciando gravi conseguenze e aspettandola alla fine del turno.

Per questo motivo i carabinieri della compagnia di San Miniato, già impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio, sono stati attivati dalla centrale operativa del comando compagnia di via Sanminiatese e sono immediatamente intervenuti raggiungendo l’uomo che era stato segnalato e l’hanno arrestato. Il 45enne è stato accompagnato nel carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri del comando provinciale di Pisa e dei comandi territoriali della provincia, tengono alta l’attenzione sul

fenomeno della violenza di genere. Episodi come quello del 45enne arrestato ne sono una testimonianza. Solo in questo modo, fanno sapere dal comando provinciale, "si possono arginare le condotte delittuose ed evitare che gli eventi, in generale,

giungano, potenzialmente, a conseguenze più gravi".