Armonie Musicali di Guascone al teatro di Casciana

Un concerto sinfonico per la stagione "Teatro Liquido", edizione 2023/2024 a cura di Guascone Teatro. Domani, venerdì 22 dicembre alle 2 al teatro Verdi di Casciana Terme, Armonie in Villa presenta "Armonie Musicali", con Paolo Biancalana (direttore d’orchestra), Carlo Morini (baritono), Silvia Pacini (soprano) e l’orchestra Domenico Scarlatti. Un gran concerto sinfonico dell’orchestra Domenico Scarlatti, formata da professori d’orchestra che vantano individualmente curriculum di elevata professionalità, in grado di eseguire brani tratti dal repertorio barocco, classico, sinfonico, moderno e contemporaneo. Per questa serata eseguiranno brani celebri tratti dal repertorio lirico sinfonico di Mozart (il duetto La ci darem la mano, Lehar tace il labbro), Puccini (Oh mio babbino caro, Vissi d’arte, Un bel di vedremo), Shostakovich (valtz n.2), Verdi (Valzer dal Gattopardo), Morricone (C’era una volta il west, Malena).

Degni di nota i due cantanti solisti Carlo Morini e Silvia Pacini, abili conquistatori di palco e ormai affermati artisti di fama mondiale Ingresso: 12,00 euro il biglietto intero, 10 euro il ridotto. Per le prenotazioni: 328-0625881 o 320-3667354. "Teatro Liquido" è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che fino al maggio 2024 troveranno casa al teatro Verdi di Casciana Terme. La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera, sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva "Utopia del Buongusto".