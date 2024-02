Armani e Valentino al master Fashion Hi-Tech

PONTEDERA

Due colossi della moda italiana a sostegno del primo master in Fashion Hi-Tech organizzato dall’istituto Modartech di Pontedera in collaborazione con l’istituto di Biorobotica della scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Si tratta di Valentino e Giorgio Armani Operations. "Si allarga così il network di aziende partner del percorso di studi che ha già conquistato Herno e Pattern Group – si legge in una nota di Modartech – I marchi fanno parte del comitato tecnico scientifico. Domani, venerdì 16 febbraio, è in programma il primo open day dedicato, per presentare a laureandi e laureati il progetto formativo, dai moduli didattici, alle opportunità lavorative e fino alle modalità di iscrizione".

L’appuntamento è online alle 15. Un’opportunità per i potenziali interessati di poter accedere alla presentazione del master e a un approfondimento a cura dei docenti della scuola di alta formazione di Pontedera e dell’Istituto di Biorobotica su ricerca, innovazione, moda e design.

"Abiti strutturati con materiali innovativi o lavorazioni tecnologicamente avanzate, outfit che diventano ’intelligenti’ grazie all’utilizzo di sensori, accessori in grado di interagire con il corpo, soluzioni di biorobotica per le attività motorie, nuovi materiali per il settore activewear e sportswear – ancora il comunicato di Modartech – Moda e alta tecnologia si fondono nel nuovo master in Fashion Hi-Tech. Il percorso di studi è riconosciuto dal Mur-Ministero dell’università e della ricerca, rilascia il diploma di master di primo livello ed è finalizzato a formare designer con capacità interdisciplinari, in grado di progettare soluzioni tecnologiche indossabili e prodotti innovativi, che uniscano estetica e funzionalità".

Le lezioni avranno inizio a ottobre e avranno una durata complessiva di nove mesi con stage presso aziende selezionate in Italia o all’estero, grazie al programma Erasmus+. I corsi vedranno impegnati direttamente, come docenti, anche figure di spicco della moda italiana e non solo e legate alle grandi firme. Per partecipare al Master e conoscere come candidarsi consultare il sito internet https://www.modartech.com/open-day-master.html".