Arma in lutto. Addio ad Alati. Ieri le esequie

Addio a Francesco Carmelo Alati, conosciuto anche come carlo. Era stato per lungo tempo nell’Arma dei carabinieri, molto conosciuto e stimato nel comprensorio del Cuoio per aver svolto servizio, prima di passare al comando di polizia giudiziaria della procura di Pisa, nelle stazioni di Santa Croce, San Miniato e Fucecchio dove abitava. Molti di lui si ricorderanno anche quanto quando a San Miniato c’era la Pretura e il maresciallo Alati era una presenza fissa, essendo stato l’ufficiale di pg che seguiva importanti indagini. Era nato a Melito di Porto Salvo il 18 maggio 1949, si era arruolato giovanissimo nell’Arma, aveva frequentato la Scuola Sottufficiali ed al termine del corso di formazione ha avuto come primo incarico la stazione sull’isola di Filicudi, località alla quale è sempre rimasto legatissimo. Le esequie ieri nella chiesa Collegiata di Fucecchio.

C. B.