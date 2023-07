Uffici e servizi Asl a bollore: aria condizionata guasta ai piani bassi di Palazzo Blu

Pontedera, 12 luglio 2023 – Lo scorso anno era luglio. I primi di luglio e la situazione era peggiore. A Palazzo Blu mancò l’acqua e l’aria condizionata non funzionava.

Un anno dopo più o meno la stessa storia. L’acqua c’è, ma i condizionatori continuano a essere in tilt. E i gradi sul termometro sono di più, superano abbondantemente i 35, sfiorano 40 quando il sole è a picco su Pontedera.

E da Palazzo Blu, la parte bassa dell’edificio che si trova nella zona industriale e artigianale di Pontedera e che ospita uffici e ambulatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Nord Ovest per la zona di Pontedera e della Valdera, arrivano le proteste.

Anche degli utenti. Nel piano seminterrato e al primo piano sono situati il servizio Igiene Sanità pubblica e nutrizione, Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Medicina dello sport e Medicina legale, come detto, per Pontedera e la Valdera, vale a dire per oltre 120mila abitanti.

Uffici e ambulatori dove ogni giorno arrivano centinaia di persone tra invalidi, chi ha bisogno di certificati, chi deve fare visite o anche solo presentare documenti per attività o altro. Uffici e ambulatori dove lavorano medici, impiegati, infermieri.

Che in questi giorni sono costretti a lavorare nella sauna di Palazzo Blu dove i servizi dell’Asl sono attivi ormai da diversi anni, ma che viene portato come esempio di lungimiranza e organizzazione da quando è scoppiata la pandemia da Covid. Palazzo Blu, infatti, nei piani dal secondo all’ultimo, dal Covid è diventata una scuola, dove è stato possibile garantire il distanziamento grazie alle aule molto grandi.

Il personale dei vari uffici e servizi di prevenzione ha segnalato alla direzione dell’Asl, da diversi giorni, il guasto all’impianto di condizionamento dell’aria. Ma al momento non ci sono stati interventi. Pare che il problema sia a uno dei motori che fanno andare i vari condizionatori e per questo la spesa non sarebbe di poco conto.

C’è anche chi sostiene che l’Asl sarebbe in procinto di chiudere servizi e uffici a Palazzo Blu per spostarli in altra sede e che questa circostanza non favorirebbe la sistemazione del guasto all’impianto di refrigerazione dell’aria. Ma, intanto, previsioni future a parte, c’è chi lavora o si rivolge ora ai servizi in questo luglio bollente. E vorrebbe non "struggere" nelle stanze di Palazzo Blu.