Apre il park-pendolari all’ex Consorzio agrario

Sono iniziati i lavori per la rimozione della copertura di acciaio del parcheggio ex Ape lungo viale Rinaldo Piaggio, che resterà interdetto alla sosta fino al 9 aprile. Da oggi verrà aperto l’ex Consorzio agrario al Villaggio per destinare un’area, da cui sono stati ricavati 70 posti, a parcheggio, almeno fino al 15 aprile prossimo. A questo si aggiunge il servizio di navetta gratuita. Saranno giorni di disagi per pendolari, lavoratori e studenti a caccia di un posto libero. "Il partito delle tasse colpisce ancora – dicono i consiglieri della Lega, Domenico Pandolfi e Michela Crespina che tornano sul nuovo piano dei parcheggi a pagamento presentato da Siat –. Con 600 posteggi a pagamento in più, sarà praticamente quasi impossibile per cittadini, utenti dei servizi, clienti, pazienti, lavoratori, trovare uno stallo bianco. Il tutto senza aumentare l’offerta dei posteggi e senza risolvere i problemi degli abitanti in Ztl. Anni fa presentammo il progetto di un grande multipiano in piazza Berlinguer con accessi dalla Tosco Romagnola e dalla città con stalli per residenti e per fruitori. Il nuovo gestore avrebbe potuto realizzarlo con un tempo di gestione congruo per ricavarne un utile. Invece si vincolano per 20 anni tutte le amministrazioni future per dare modo al gestore di riparare i danni che loro hanno prodotto. Se il posteggio ex Ape e quello della biblioteca sono pericolanti è colpa di scelte sbagliate del nostro Comune. Come si poteva pensare che una struttura in metallo o in cemento esposte alle intemperie non avrebbero avuto problemi? I cittadini sono ancora una volta chiamati a pagare scelte sbagliate di questa, e delle passate, amministrazioni. Il Pd fa pagare ai cittadini problemi che senza il Pd non avremmo avuto".