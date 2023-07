Appello per ragazzo scomparso, ma è uno scherzo degli amici. La mamma: "Farò denuncia"

Montecalvoli (Pisa), 5 luglio 2023 – Un messaggio pubblicato ieri mattina sulla pagina Facebook Sei di Montecalvoli se (poi rimosso), ha fatto scattare l’allarme nella frazione di Santa Maria a Monte e anche nei centri vicini. Un messaggio stupido, falso, postato presumibilmente da un amico di un ragazzino di Montecalvoli che denunciava la scomparsa dello stesso adolescente. "Da ieri sera non si trova questo ragazzo – con tanto di foto a corredo del testo – Aiutateci. Chi l’avesse visto contatti questo numero di telefono". Il numero di telefono era quello dello stesso ragazzino che veniva dato per scomparso. Abbiamo telefonato, come facciamo sempre in questi casi, al numero indicato nel post per chiedere se chi aveva scritto credesse opportuno un aiuto anche da parte del nostro giornale, tramite la pubblicazione di un articolo, per divulgare al massimo la richiesta di appello. Invece, ci ha risposto il ragazzino che non era scomparso, ma se ne stava tranquillamente a casa, anche se aveva visto il post e si stava cominciando a preoccupare sul perché gli amici gli avessero fatto questa carognata. Ma a preoccuparsi più di tutti è stata la mamma del ragazzino che era al lavoro ed è stata contatta da alcuni amici e conoscenti. La donna, con la quale abbiamo parlato nella tarda mattinata, si è detta molto indignata del gesto compiuto presumibilmente da un anonimo, anche se l’autore del post ha un nome e cognome, ma potrebbe trattarsi di una identità totalmente inventata.

“Ero al lavoro e mi sono iniziati ad arrivare alcuni messaggi su mio figlio – il racconto della donna – Mi sono preoccupata e allarmata. Quando sono uscita mio figlio era a casa. Perché hanno fatto questo? Che razza di scherzi stupidi sono? Andrò a fare denuncia dalle forze dell’ordine".

g.n.