Appello di Vanni ai sindaci: "Contro la crisi fate squadra"

COMPRENSORIO

Crisi del settore della pelle e del cuoio, delle calzature e della moda. Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione, Partito Repubblicano e Santa Maria a Monte Civica chiede ai sindaci di fare squadra. "Operare insieme e agire uniti – sostiene Vanni – Non conta se un’amministrazione è di centrodestra o di centrosinistra, certe battaglie vanno fatte insieme. I comuni di Castelfranco, Santa Croce, San Miniato, Montopoli, Fucecchio e Santa Maria a Monte dovrebbero avere un dialogo continuo fra loro, creare una sorta di tavolo permanente, una volta creato questo organismo in maniera semplice ma efficace, con il coinvolgimento delle attività del nostro comparto e successivamente coinvolgendo anche la cittadinanza, farsi portavoce con la Regione e il Governo. I sindaci, perlomeno in questa occasione, dovrebbero mettere da parte la bandiera del partito e che operassero come amministratori con la A maiuscola con l’esclusivo interesse delle aziende e degli operai che lavorano nella nostra zona".