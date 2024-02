Appartamento in palio. Il primi premio del concorso di pittura è una casa nel borgo

Un concorso internazionale di pittura che mette in palio un appartamento nel borgo medievale di Castelnuovo. ll Centro Commerciale Naturale ViviCastelnuovo, con il contributo di Toscana Promozione Turistica, il patrocinio di Confcommercio Pisa e Comune di Castelnuovo Valdicecina, e sotto la direzione artistica di Vieri Panerai, organizza la prima edizione di "Imago in Villa", un concorso di pittura internazionale basato sulla tecnica del trompe l’oeil. Il concorso si svolgerà dal 20 luglio al 20 agosto nel borgo medievale di Castelnuovo, dove artisti provenienti da tutto il mondo potranno mettere a frutto il proprio talento realizzando le proprie opere per aggiudicarsi il premio finale: un appartamento nel borgo storico, che sarà acquistato dal Ccn e donato al vincitore. Una casa in un contesto unico nel cuore della Toscana. Lungo un percorso che si snoda fra le antiche vie del borgo, sono stati selezionati 16 edifici, le cui pareti esterne diventeranno postazioni di pittura per i concorrenti. Una giuria composta da esperti selezionerà i partecipanti e decreterà il vincitore del concorso.

Il termine trompe l’oeil è un’espressione francese che significa inganna l’occhio. Si riferisce a una tecnica artistica che cerca di ingannare lo spettatore facendo apparire un oggetto tridimensionale come se fosse reale e tangibile, anche se è dipinto su una superficie bidimensionale. Gli artisti che utilizzano questa tecnica possono dipingere oggetti in modo così realistico da farli sembrare quasi fisicamente presenti. Il trompe l’oeil è stato utilizzato in varie epoche storiche e in diverse culture, da artisti del calibro di Mantegna, ed è una forma di espressione che sfida la percezione visiva degli spettatori. "La competizione prevede la realizzazione di soggetti a tema libero su appositi pannelli che verranno posizionati sulle facciate di alcuni degli edifici del centro storico in un percorso che si snoda lungo le vie del borgo, con unico vincolo l’utilizzo della tecnica trompe l’oeil - spiega la presidente del Ccn Elisa Fedi - La competizione, che vedrà concorrere i 16 finalisti selezionati da una giuria tecnica, coordinata dal direttore artistico Vieri Panerai, punta a attrarre artisti da tutt’Italia e dall’estero. Imago in Villa nasce proprio con l’intento di far rivivere il borgo attraverso l’arte, in un percorso che ha visto il fondamentale sostegno di Confcommercio Pisa, Comune, e il contributo di Toscana Promozione Turistica". Con un premio finale tanto corposo quanto insolito, un appartamento nel borgo medievale. Il regolamento è su imagoinvilla.com.