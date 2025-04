Anziana aggredita. Denunciato un 34enne

PONTEDERA

L’aggressore dell’anziana sulla Tosco Romagnola è stato denunciato dai carabinieri che sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo grazie a un militare fuori servizio che si trovava alla stazione ferroviaria. L’operazione è scattata l’altra sera alle 21. L’uomo, un 34enne di origine straniera, è stato fermato e portato in caserma, dopo gli accertamenti e gli adempimenti di legge, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

I fatti. Il 29 marzo scorso una donna di 76 anni, che si trovava sulla Tosco Romagnola, è stata avvicinata da un uomo che improvvisamente, e senza motivo, l’ha colpita con un pugno alla testa e un calcio. Come velocemente aveva raggiunto l’anziana, l’aggressore l’aveva altrettanto velocemente abbandonata lungo la via dolorante e sotto choc. Scappato senza rubarle niente e senza nemmeno dirle una parola. Niente. Un gesto improvviso, vile e inspiegabile che aveva destato paura e apprensione nella cittadinanza.

Martedì sera alle 21, un carabiniere libero dal servizio ha notato l’uomo che, dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti, poteva essere l’aggressore del 29 marzo. Così non l’ha perso di vista e ha immediatamente allertato i colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera che sono arrivati alla stazione ferroviaria in pochissimo tempo e hanno subito bloccato l’extracomunitario. "Le accurate indagini condotte con meticolosità e rapidità dai carabinieri – si legge in una nota del comando provinciale dell’Arma – hanno permesso di raccogliere elementi probatori inequivocabili, che hanno condotto all’identificazione dell’aggressore del deplorevole gesto, fornendo una risposta concreta alla vittima e alla comunità locale. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della capillare presenza e dell’acume investigativo dei carabinieri sul territorio, capaci di intervenire grazie alla prontezza e all’attenzione dei singoli militari, anche quando non in servizio".