Addio all’allenatore Antonio Grasso. “Ha formato intere generazioni”

Perignano (Pisa), 11 febbraio 2024 – Insegnamenti, incoraggiamenti, perle di saggezza e pacche sulle spalle. Tutto questo rimarrà nella mente e nei cuori delle tante persone che hanno conosciuto Antonio Grasso, morto ieri mattina a 66 anni nella frazione delle Quattro Strade di Perignano dove abitava da tantissimi anni. Storico allenatore della squadra che ogni anno gareggia al palio delle contrade. "Ci ha lasciato una bella persona, che ha contribuito a scrivere tante pagine della storia della nostra comunità. – scrive il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni –. Antonio ha formato più di una generazione di giocatori e castellane del Palio di Perignano, non solo dal punto di vista atletico, ma anche, e forse soprattutto, dal punto di vista sociale: l’attenzione alla comunità, a come si sta insieme, a come ci si rispetta anche fra avversari e al rispetto delle regole. Caro Antonio ci mancherai davvero tanto ma il tuo ricordo, e il segno che hai lasciato in tutti quelli che ti hanno conosciuto, rimarrà sempre con noi! Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia e a tutta la Contrada Quattro Strade".

Sono tante le storie e gli aneddoti che lo vedono protagonista. Importante anche la battaglia che Antonio ha portato avanti per la realizzazione del nuovo reparto di dialisi all’ospedale di Pontedera. "Oggi vorrei ricordare il grande impegno messo per questo obiettivo – dice Maria Cristina Venturi consigliera dell’Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto) –. Ha lottato insieme a tutti noi per poter realizzare questo progetto, la sua presenza ha dato tanta forza a tutti. Mi spiace che non possa essere presente all’inaugurazione che dovrebbe essere vicina, purtroppo i ritardi dei tempi non hanno permesso che potesse gioire di tutto questo. Comunque sarà vicino a me. Sono veramente addolorata, mi mancherà sempre". I funerali si svolgeranno domani, lunedì 11 febbraio alle 14.45 nella chiesa delle Quattro Strade.