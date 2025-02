"Antichi mestieri. Servono spazi per tramandarli"

BIENTINAValdera, terra di artigiani. Ma con la mancanza di un ricambio generazionale, le imprese artigianali rischiano di chiudere e, con loro, di andare perduto un inestimabile bagaglio di saperi, esperienza e trucchi degli antichi mestieri. Ecco all’ora che arrivano degli appelli per disperdere questi saperi. L’artigiano Massimo Pistolesi, 63 anni di Pontedera, lavorerà "fino a che la salute me lo permetterà", ci tiene a spiegare, ma da tempo si interroga su come poter tramandare alle nuove generazioni le conoscenze acquisite in quasi 40 anni di attività. Pistolesi ha tentato di coinvolgere i figli Gabriele e Virginia, che però hanno intrapreso strade diverse: "Ho sempre incoraggiato i miei figli a seguire le loro passioni, convinto che la determinazione e l’amore per ciò che si fa possano aprire orizzonti inimmaginabili", racconta il proprietario della Pistolesi Caminetti di Bientina, azienda specializzata nella progettazione e produzione di caminetti. "Il mio sogno – spiega Massimo Pistolesi – è sempre stato quello di creare uno spazio ispirato alle botteghe rinascimentali, un luogo di condivisione e confronto dove i giovani, guidati dagli artigiani del territorio, possano scoprire e approfondire la propria passione". "È fondamentale supportare iniziative che favoriscano il passaggio di conoscenze tra generazioni, affinché l’artigianato possa continuare a essere una risorsa per il nostro territorio", spiegano Michele Mezzanotte, segretario Generale di Confartigianato Imprese Pisa, e Massimo Camillieri referente imprese Confartigianato.