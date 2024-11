Antica fiera, il bilancio: "Formula azzeccata"

PONTEDERA

Tempo di bilanci per l’Antica Fiera di San Luca, tornata quest’anno in una nuova versione dopo due anni di stop. Una fiera pensata per tornare al passato, alle tradizioni, con 70 spazi espositivi e stand istituzionali e con la presenza, in spazi dedicati, della mostra dei trattori d’epoca dell’associazione Gatae, della fattoria didattica e della presenza di oltre 20 rapaci ed animali insoliti dell’Asd Sunrise. "La scelta di partecipare all’Antica Fiera di San Luca – dicono gli organizzatori - ha permesso agli espositori, in particolare gli storici, di ristabilire contatti strategici con clienti vecchi e nuovi, ai nuovi espositori di farsi conoscere al pubblico accorso numeroso specialmente nel fine settimana. Con circa 10mila presenze, il rilancio della Fiera è stato un successo da un punto di vista organizzativo e per la città, come anche una gratificazione per gli operatori". Per la prossima edizione, sempre nella location di quest’anno, l’organizzazione e l’amministrazione comunale comunicano di aver già fissato le date, con l’Antica Fiera di San Luca che si terrà dal 17 al 26 ottobre 2025, così da creare una grande festa che include anche il tradizionale fierone di San Luca di giovedì 23 ottobre. L’organizzazione, l’Alter Ego Fiere e Centro Diffusione I Cavalieri, e l’amministrazione ringraziano i patrocinatori, le aziende partecipanti, i visitatori e le associazioni che hanno contribuito a decretare il successo dell’evento.

"Come promesso – ha detto l’assessore Alessandro Puccinelli – abbiamo lavorato sul rilancio della Fiera di San Luca e, grazie alla sperimentazione avvenuta, alla nuova collocazione ma soprattutto per l’organizzazione che è stata all’altezza del progetto, siamo rimasti davvero contenti del risultato che ci fa ben sperare anche per il futuro della storica manifestazione".