Annamaria Borrini guida il Pd: "Uniti per vincere con Giglioli"

ll Pd ha un nuovo segretario dopo le primerie. L’assemblea comunale ha eletto il nuovo segretario dell’unione comunale, a seguito delle dimissioni presentate da Vincenzo Mastroianni, con la candidatura alle primarie, che si sono svolte lo scorso 10 marzo. È stata presentata la candidatura di Annamaria Borrini, dopo il dibattito, alla presenza del segretario provinciale Oreste Sabatino, si è svolta la votazione, che decretato Annamaria nuova segretaria, con un solo voto di astensione e che porterà il Partito Democratico sanminiatese in primis alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Tra gli impegni della neo segretaria, la campagna elettorale imminente, la costruzione della coalizione di centro-sinistra e la lista dei candidati in consiglio comunale. E’ stata ribadita l’unità del Partito, dopo le primarie, "a fianco del Sindaco Simone Giglioli, e impegno per la vittoria al primo turno nelle prossime elezioni". Annamaria Borrini, abita a La Scala, sposata con due figli, militante politica fin da giovane, iscritta alla Fgci. Segreteria del circolo Pd La Scala Isola dal 2017 e membro della segreteria comunale dal 2018. Di professione educatrice.