Anfiteatro, l’arte della ricostruzione digitale in mostra a Los Angeles

Sarà inaugurata il 13 marzo nelle sale dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles la mostra Visions of Volterra, che fino al 18 maggio offrirà una panoramica sui progetti di conservazione digitale messi in atto a Volterra, dove tecnologia e patrimonio culturale si uniscono a tutela del passato e per le generazioni future. Lo riporta Aise, agenzia internazionale stampa estero. Al cuore della mostra, le ricerche sull’anfiteatro romano, la straordinaria struttura del I secolo emersa per caso durante scavi di ripristino iniziati nel 2015. Ancora in fase di indagine da parte della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, questo antico sito archeologico, capace di ospitare fino a 10.000 spettatori, offre nuovi spunti di riflessione sull’ingegneria romana, sull’intrattenimento e sul ruolo di Volterra nell’antichità. Grazie a strumenti digitali come droni, fotogrammetria e scansione laser terrestre, i ricercatori della Fondazione Volterra-Detroit e di Case Technologies, in collaborazione con Autodesk, hanno creato modelli 3D ad alta risoluzione e ricostruzioni digitali dei monumenti antichi e moderni di Volterra. Questi modelli, come dice Aise, esposti insieme a repliche in scala stampate in 3D e a rari reperti archeologi, rivelano nuove informazioni sui principi di progettazione romana, che mettono in discussione i principi tradizionali dell’architettura. Più che una semplice retrospettiva, Visions of Volterra esplora l’intersezione tra tradizione e innovazione, dimostrando come le tecnologie digitali possano rivelare dimensioni nascoste del nostro passato, a salvaguardia del patrimonio culturale per le generazioni future. L’evento inaugurale, che si aprirà alle 18 di giovedì 13 marzo in istituto, prevede una conversazione sulle possibilità offerte dalle tecniche di conservazione digitale nel proteggere il patrimonio culturale dalle crescenti minacce del cambiamento climatico.