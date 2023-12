Andrea Bocelli re dei social: oltre 8 milioni di follower per il tenore di Lajatico

Lajatico (Pisa), 21 dicembre 2023 – In cima al podio dei comuni paperoni troviamo Lajatico. La perla della Valdera può vantare un reddito pro capite da portare il borgo toscano in cima alla classifica nazionale dei comuni più facoltosi della penisola. Perché questa è la terra di un star internazionale: Andrea Bocelli. Ma, in rapporto ai suoi abitanti e alle sue dimensioni, Lajatico può vantare un altro primato. Non c’è un altro borgo come questo con un cittadino che può vantare, solo su Facebook, 6 milioni e mezzo di follower. Che non sono finiti qui: il famoso tenore è seguito su Instagram da altri 2milioni e tremila fan.

E di questa fama che attraversa il mondo, passa da milioni di clic, rimbalzando da uno smartphone all’altro, in ogni parte del globo, tra "like" e condivisioni, ne beneficia, sicuramente, anche il paese. Che Bocelli – pur volando da un continente all’altro per concerti ed eventi – ha reso celebre restando legatissimo alle sue radici. E’ qui, infatti, uno dei teatri all’aperto più famosi del pianeta, tra campi di grano che raccontano la storia contadina della Valdera: una natura aspra e pungente, la meraviglia del panorama toscano più bello, che ogni anno, per una manciata di ore si trasforma e diventa il teatro di Bocelli, quel Teatro del Silenzio che richiama migliaia di spettatori proprio da ogni parte del mondo. E le cui pagine social – pur non raggiungendo i numeri del proprio protagonista assoluto – hanno migliaia di fan che ne seguono vicende ed annunci. E non finisce qui. C’è un altro Bocelli che piace al mondo, ed è Matteo, figlio del tenore, che solo su Instagram conta ormai oltre mezzo milioni di fan. Matteo con il padre ha incantato tutti con il successo "Fall on me".