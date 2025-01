"Ancora fuori uso il bancomat danneggiato dai malviventi"

Ponte a Egola (Pisa), 11 ottobre 2021 - Le lamentele per il disagio corrono sui social. "A distanza di due settimane dal colpo allo sportello bancoposta l’ufficio resta ancora chiuso con notevoli disagi per i cittadini", si legge. La domanda, quindi, è quanto tempo deve ancora aspettare il paese per la riapertura. Il colpo fu quello messo a segno al Postamat di Ponte a Egola: i malviventi fecero saltare in aria lo sportello e portarono via i soldi: circa 40milaeuro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di San Miniato che si precipitarono sul posto pochi secondi dopo l’allarme. Ma la banda si era già dileguata. Il modus operandi fu il medesimo di altri colpi avvenuti nel Comprensorio del Cuoio: i ladri usarono dell’esplosivo per accedere al vano porta contanti del bancomat. Non è il primo furto simile, appunto, in zona.

Qualche giorno prima di Ponte a Eggola succese alla Coop di Castelfranco di Sotto (ma in quel caso fu usato un carro attrezzi), diversi mesi addietro invece furono presi di mira due strutture sanminiatesi: le poste a San Miniato Basso e una banca a La Scala. Qui ancora con esplosivo.

Proprio nel caso di San Miniato Basso, per i danni che riportò anche la struttura, l’ufficio rimase chiuso alcuni mesi. Tra disagi e anche polemiche. Il tirmore è che lo stesso copione si ripeta per Ponte a Egola.