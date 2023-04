Ampliamento sul lago E l’Amalia assume

Fervono i preparativi in vista della stagione estiva all’Amalia Laghidi Pontedera. Per quest’anno è previsto un ampliamento dei locali con i lavori già iniziati sulla spiaggia pontederese. I proprietari intanto sono alla ricerca del personale in vista dell’apertura della novità di quest’anno, prevista per giugno. Si tratta di Cala Marella, con aperitivi al tramonto e drink fino a tarda sera.

Per il ristorante si cerca personale di cucina mentre per la stagione estiva si cercano camerieri e barman. Sono 6-7 i posti disponibili. A questi si aggiunge anche la ricerca di bagnini per l’apertura dello stabilimento balneare che prenderà il via dal 1 giugno. Chi vuole partecipare alla selezione per una di queste posizioni aperte può inviare il proprio curriculum alla mail [email protected] oppure direttamente al locale che si affaccia sul lago o al Mandarino di piazza Curtatone. Da anni ormai la spiaggia dei Laghi Braccini è diventata punto di riferimento per fare un aperitivo al calar del sole o per passare qualche ora di divertimento nelle serate estive, oltre al ristorante che resta aperto tutto l’anno.

Alla serata del mercoledì sera, Acchiappa la Papera, che in questi ultimi anni ha avuto grande successo richiamando giovani e non solo anche da fuori provincia, i proprietari hanno deciso di aggiungere un tocco di qualità in più, migliorando l’esterno del locale con una ristrutturazione capace di rendere ancora più magica l’atmosfera sulle sponde dello specchio d’acqua. Non c’è ancora una data prevista per l’inaugurazione, tutto dipenderà dall’avanzamento dei lavori, ma l’idea è quella di aprire dal prossimo giugno.

l.b.