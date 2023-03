Amici per la pelle porta gli studenti nelle concerie

Ancora una visita in conceria per gli Amici per la Pelle, gli studenti protagonisti dell’omonimo progetto didattico che, dall’inizio dell’anno scolastico li sta portando alla scoperta dell’industria conciaria. Teoria e tanta pratica, con centinaia di studenti che scoprono il mondo della concia, sono gli ingredienti di Amici per la Pelle, promosso da Unic, con Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e col supporto delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto, i Comuni di: Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte. Amici per la Pelle si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico offrendo agli studenti esperienze diverse legate al conciario. A Castelfranco, nella conceria Sciarada, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci si sono confrontati direttamente con il titolare dell’azienda Ezio Castellani, presidente Associazione Conciatori, che dice: "L’entusiasmo dei ragazzi che visitano le aziende premia la complessa macchina organizzativa che sostiene Amici per la Pelle, un progetto che è riuscito a sensibilizzare con successo diverse generazioni di studenti sulle opportunità connesse all’industria conciaria".