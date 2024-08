Ambulatori troppo caldi. Malori e proteste

PONTEDERA

Gli ambulatori dell’Asl a Palazzo Blu scoppiano dal caldo. Trentacinque gradi nelle stanze dove l’aria condizionata, ancora una volta, non funziona nonostante i numerosi interventi dei tecnici inviati dall’Azienda sanitaria e i soldi spesi. La situazione è al collasso. Il personale medico, infermieristico e amministrativo è al limite e con loro utenti e pazienti. Nei giorni scorsi tre ragazzi che erano negli ambulatori per essere sottoposti a vaccinazione e per effettuare la visita medico-sportiva per l’idoneità a praticare discipline sportive, si sono sentiti male a causa del grande caldo.

"Cosa stanno aspettando?", si chiede un utente del servizio Asl di Palazzo Blu che ha telefonato alla nostra redazione. "Aspettano che un malore serio porti qualcuno all’altro mondo? – aggiunge – perché la situazione in quelle stanze è davvero insostenibile. Ho chiesto informazioni e pare che ogni tanto venga fatto intervenire un tecnico, ma il guasto all’impianto di raffreddamento dell’aria non è ancora stato risolto".

L’Asl Toscana nord ovest, da parte sua, fa sapere che per fronteggiare questa emergenza caldo la direzio ne del dipartimento ha stabilito la sospensione delle attività nel pomeriggio, in concomitanza con le ore più torride. Inoltre, si apprende sempre dall’Asl Toscana nord ovest, è stato deciso il trasferimento di alcuni ambulatori nella parte del Palazzo Blu dove l’aria condizionata funziona. Al momento i provvedimenti sono questi in attesa che... la colonnina di mercurio torni a livelli accettabili. Ma c’è una buona notizia. A breve, ipoteticamente entro l’autunno, i servizi dell’Asl che attualmente sono a Palazzo Blu verranno trasferiti nei nuovi locali del distretto socio-sanitario di Ponsacco.

gabriele nuti