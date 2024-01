Ambulatori provvisori. Arrivano sedici moduli

Si prepara a cambiare volto l’ospedale Lotti di Pontedera. Realizzata in pochi giorni la piazza davanti all’ingresso principale che si affaccia su via Roma, ieri mattina sono stati sistemati i primi dei 16 moduli coibentati che andranno ad ospitare i 9 ambulatori oculistici, i 6 ambulatori di cardiologia e uno di allergologia che attualmente sono sistemati al primo e secondo piano del padiglione F, prossimo all’abbattimento. Per normativa antisismica infatti quest’ala dell’ospedale sarà abbattuta per lasciare spazio ad un nuovo edificio. "Una volta collocati gli ambulatori iniziamo con il trasferimento dell’attività e potremo iniziare a demolire il padiglione F – ha fatto il punto della situazione il direttore sanitario del Lotti, Luca Nardi –. Dopodiché, con il finanziamento del Pnrr, verrà ricostruito il padiglione nuovo su tre piani per ospitare il Pronto soccorso, la rianimazione ed il blocco operatorio". Ma i moduli non dovranno restare sulla nuova piazza fino alla realizzazione del nuovo padiglione.

"I moduli teoricamente ci serviranno per un periodo da 6 mesi ad un anno – spiega Nardi – perché nel frattempo andremo a liberare gli spogliatoi del piano terra e la mensa che verranno sistemati diversamente e dove qui troveranno spazio nella loro sede definitiva gli ambulatori di oculistica, cardiologia e allergologia". Non doveva esserci bisogno di questa soluzione provvisoria, poi i lavori per lo spostamento di mensa e spogliatoi hanno subito complicazioni e così è stato necessario optare per il piano B. Questa struttura modulare, una volta completata, sarà dotata di impianti di condizionamento caldo/freddo, servizi igienici, sale di aspetto e sarà completamente cablata per collegare gli ambulatori a internet. Una volta poi rimossi questi moduli resterà una piazza ristrutturata con monoblocchi colorati e panchine. l.b.