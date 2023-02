"Ambulanze con soli infermieri? Non la stessa cosa"

Da circa 20 anni, presta servizio alla Misericordia di Castelnuovo, uno dei presidi del 118 (con medico h24) che adesso, nella riorganizzazione regionale, perderà la presenza del medico a favore di un’ambulanza con infermiere . Johnny Biagini invia una replica alle parole di Maurizio Novi, presidente delle Misericoridie Pisane, che, dalle pagine de La Nazione, ha inviato un messaggio rassicurante alla comunità rispetto ai cambiamenti prossimi venturi. "Dopo le parole di Novi, sorge una riflessione: se in un sistema di emergenza si toglie un’ambulanza con medico a favore di un’ambulanza con infermiere, non si può dire che questa sostituzione non tolga nulla al servizio di emergenza-urgenza – scrive Biagini - se ciò fosse vero, ecco un altro quesito: perché questo cambio non avviene per tutti i punti Pet del 118 Pisa-Livorno ma solo per pochi? Se è vero che, come dice Novi, gli infermieri sono preparati e formati per assistere i pazienti, attraverso una serie di protocolli, così come lo farebbe un medico, a cosa servono le automediche formate da un medico, un infermiere e spesso da un autista soccorritore, se negli altri punti Pet del 118 Pisa-Livorno stanno sostituendo le ambulanze medicalizzate?". Biagini fa un esempio: "Se la centrale operativa deve gestire una richiesta di soccorso classificata come codice rosso, quale mezzo farà partire? Secondo le parole di Novi dovrebbe essere indifferente, visto l’equivalenza tra la figura del medico e quella dell’infermiere. Inoltre, secondo Novi, vi è una carenza oggettiva di medici per l’emergenza-urgenza. Ma Castelnuovo, non è mai rimasto un solo turno senza medico, grazie anche alla professionalità e all’abnegazione dei medici titolari di sede e, sentiti i loro pareri, confermano disponibilità anche per i prossimi anni".