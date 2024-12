Amaretto d’oro. Vince Minissale: "Grande successo"

SANTA CROCE

Il "Pizzaiolo Imbruttito" Antonino Minissale, titolare del "Laboratorio degli impasti" di corso Mazzini, ha vinto l’Amaretto d’oro 2024. I suoi amaretti sono stati giudicati più buoni tra quelli in concorso dalla giuria composta dall’attrice Enrica Guidi, la famosa Tizzy del BarLume, dalla chef Cristina Pistolesi, Angelo Scaduto presidente della Pro Loco, Enrico Grilli presidente della Pro Loco di Saline di Volterra, Marco Nuti rappresentante di Assoconciatori e Gemma, cittadina scelta tra il pubblico. Amaretto d’oro messo in palio dalla gioielleria Baroni di Andrea Nesti e Sara Giani. La 32esima edizione della Festa dell’Amaretto, dolcetto tipico santacrocese impastato con uova, mandorle sbriciolate e scorsa di limone, va in archivio con un ennesimo successo e il pieno di pubblico, nonostante la giornata non bella. La festa è stata organizzata da Comune, Confcommercio, Amarettai santacrocesi e commercianti del Centro commerciale naturale con il patrocinio di Regione – presente il presidente Eugenio Giani – Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Pro Loco, Associazione Carnevale d’Autore, Unicef, Slow Food e Terzostudio. "E’ stata una festa ben riuscita – le parole del sindaco Roberto Giannoni – Gli amarettai sono arrivati a livelli altissimi, come dimostra il riconoscimento Slow Food. Abbiamo avuto anche la graditissima visita del presidente della regione Eugenio Giani, che ha voluto omaggiare Santa Croce e spendere parole lusinghiere per la tradizione dell’amaretto santacrocese. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa due giorni di successo". "La Festa dell’Amaretto si conferma un appuntamento capace di attrarre moltissime persone grazie a un vero prodotto d’eccellenza", il commento di Luca Favilli di Confcommercio. "Con la Festa dell’Amaretto abbiamo celebrato una cultura del territorio", il commento dell’assessore Simone Balsanti. "Molto soddisfatta" Laura Bilanceri presidente del Ccn.