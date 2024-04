Altri lavori di asfaltatura delle strade comunali: "In dieci anni abbiamo speso un milione e 600mila euro"

Nuovi interventi di miglioramento delle arterie stradali. Sono partitinei giorni scorsi i lavori di asfaltatura delle strade e di ripristino della segnaletica orizzontale. Le strade oggetto di questi lavori sono il tratto di via Cavour da via San Tommaso fino a via Manzi, il tratto di via Fratelli Pallesi da Via San Tommaso a Piazza Partigiani, Via Chimenti e l’ultimo tratto di Via Vecchia Livornese a Staffoli. "Un ultimo lotto di asfaltature per un totale di 148 mila euro che si aggiunge alle tante fatte in questi dieci anni che complessivamente hanno visto impegnare risorse per oltre un milione e seicentomila euro – dice il sindaco Giulia Deidda –. I lavori sulla segnaletica orizzontale riguarderanno prevalentemente la sicurezza di veicoli e pedoni con la ritinteggiatira di attraversamenti pedonali e segnali di stop sopratutto nella zona industriale".