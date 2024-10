Alluvione, il dolore per le vittime. La lettera della famiglia tedesca: "Commossi per il vostro sostegno"

Il silenzio avvolge in una cappa di dolore collettivo la devastata campagna de La Gabella. Da quell’abisso del 23 settembre scorso, quando il torrente Sterza con la sua marcia spietata e fatale ha seminato distruzione, ancora si cerca il piccolo Noah, il neonato tedesco strappato dalle braccia della nonna Sabine dalle acque impazzite. Mentre il cadavere della 62enne tedesca è stato ritrovato nei giorni scorsi a 6 km dall’agriturismo in cui la famiglia di Monaco di Baviera alloggiava. Ed è in quell’agriturismo, il podere il Molino, diventato emblema di dolore, che ieri sera il Comune di Montecatini Valdicecina ha voluto commemorare lo strazio infinito che da due settimane ha sconvolto questo fazzoletto di terra, cerniera tra Alta e Bassa Valdicecina: il sindaco Francesco Auriemma ha proclamato il lutto cittadino a distanza di 15 giorni dall’alluvione e ha deciso di commemorare Noah, Sabine e Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa morto in un incidente sulla Fi-Pi-Li mentre stava andando a La Gabella per dare una mano nelle ricerche. Una cerimonia per ricordare una tragedia che ha sconvolto non solo il territorio, ma l’Italia intera. Un nodo alla gola che ha stretto tutti coloro che ieri hanno preso parte a un momento di commemorazione molto intenso.

Alla cerimonia hanno preso parte le istituzioni civili e militari, i vigili del fuoco, i volontari delle associazioni e molti cittadini. Dopp il minuto di silenzio e la deposizione di una corona di fiori nel luogo in cui la piena ha trascinato via Noah e Sabine, la preghiera del vescovo, monsignor Campiotti. Peter Konigbauer, il marito di Sabine e nonno di Noah, ha inviato un messaggio al sindaco Francesco Auriemma.

"La notizia della proclamazione del lutto cittadino ci ha profondamente commossi. Vogliamo esprimere al sindaco e a tutti coloro che hanno prestato soccorso e partecipato alle ricerche il più profondo ringraziamento da parte mia e della mia famiglia".

Il sindaco Auriemma ha sottolineato: "La violenza inaspettata della natura ha portato via non solo beni, ma anche la speranza e la serenità di tante famiglie. E è forte il pensiero per il piccolo Noah ancora disperso, per la nonna Sabine, purtroppo ritrovata senza vita e per Sandro, il volontario che ha perso la vita per venire a dare una mano nella ricerca dei dispersi. La loro memoria resterà per sempre viva nei nostri cuori".

Intanto per oggi, a causa dell’allerta meteo, è stato proclamata la chiusura delle scuole nel comune di Montecatini Valdicecina.