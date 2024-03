Allevamento finisce nei guai, sbancamenti di terra e bosco. Scoperti anche edifici abusivi

Palaia (Pisa), 13 marzo 2024 – Un imponente sbancamento di terreno. Fabbricati abusivi e cumulo di macerie. Tutto abusivo, tutto senza permesso e tutto in violazione alle normative vigenti. Una serie di irregolarità per le quali il proprietario di un’attività di allevamento del territorio comunale di Palaia è stato denunciato alla Procura della repubblica dai carabinieri forestali del gruppo di Pisa che in queste settimane stanno effettuando una serie di controlli mirati alla tutela del paesaggio e del patrimonio agricolo e forestale. Il controllo era dedicato all’allevamento e al rispetto delle regole in ambito di questa attività.

Mentre erano nell’appezzamento palaiese i carabinieri forestali hanno notato un imponente sbancamento di terreno, che in parte aveva interessato anche una cospicua porzione di un bosco. Un movimento terra abusivo di quasi un ettaro e, spiegano i carabinieri forestali in una nota, "verosimilmente finalizzato a mutare destinazione al terreno rendendolo funzionale all’attività produttiva dell’allevamento".

I carabinieri forestali, notato l’imponente movimento e sbancamento del terreno, hanno chiesto al proprietario dell’attività se avesse autorizzazioni e permessi. Ma l’uomo non li ha esibiti perché non li avrebbe e non li avrebbe neppure mai richiesti alle autorità competenti. I lavori, quindi, sono stati effettuati in maniera del tutto abusiva, "risultando pertanto illecitisia dal punto di vista paesaggistico che per gli aspetti di tutela idrogeologica". Riscontrati anche fabbricati edificati in assenza di permesso a costruire ed un cumulo di macerie derivanti da demolizioni, in violazione alle normative edilizie e ambientali. E’ scattata la denuncia e sono state attivate le procedure per la rimozione dei rifiuti.

