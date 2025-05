Torna “Fashion Style”, la sfilata di moda di Ponsacco

Ponsacco, 21 maggio 2025 – Torna per la quinta edizione a Ponsacco, in Via di Gello 85, la “Fashion Style”, la sfilata di moda organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Ponsacco, in programma venerdì 23 maggio.

L’evento prenderà il via alle ore 20 con un aperitivo, per poi entrare nel vivo a partire dalle 21 con l’inizio della sfilata.

“Come Confcommercio abbiamo sempre contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, che coinvolge numerosi commercianti di Ponsacco” spiega il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “Si uniscono tante tipologie di attività diverse, dall’abbigliamento agli accessori, passando per il vestiario e altri prodotti del territorio. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, grazie alla partecipazione di tante realtà locali. La sfilata è a tutti gli effetti un evento pensato per divertire e valorizzare la famiglia, la parte più simpatica è proprio la passerella con i bambini accompagnati dalle famiglie. È un’occasione per ritrovarsi, fare qualcosa di bello e leggero insieme, in un clima di festa e condivisione.

“Voglio evidenziare che l'idea per questo progetto è nata cinque anni fa grazie alla nostra Vicepresidente Confcommercio Ponsacco Gina Sorino e alla Referente Area Est Confcommercio Ponsacco Sara Puccinelli”

“Un appuntamento che torna e che saprà animare la serata di Ponsacco. Sono proprio queste le occasioni in cui si rafforza la sinergia tra gli imprenditori, contribuendo a rendere ancora più solido e coeso il tessuto economico del territorio. Un sentito ringraziamento va a tutte le attività commerciali che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli.

Le attività organizzatrici dell'evento sono: Ottica Simonelli, Impronte da Gina, la Viscontina, Oasi, ArtBijoux, Mode e KG by Ilda Hair Stylist, insieme agli sponsor Studi Medici Galileo, Delirium Escape Room, Case e Co., Leo Rent, Dolce Caffè, Bio-Dent.t plus Srl, iRiparo, Galiano Real Estate, Ma.Ne Ponteggi Srl e Sala Fitness.