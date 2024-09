Allarme matricole sui bus. E ritardi per il ponte chiuso

PONTEDERA PONSACCO

Bus scolastici tra ritardi per la chiusura del Ponte della Botte, problemi risolti e matricole. Come ogni anno il trasporto locale in concomitanza con la riapertura delle scuole superiori a Pontedera e in qualunque altro luogo fa sempre segnare qualche disagio anche perché, come fanno sapere da Autolinee Toscane, orari e numero di vetture viene tarato in base agli orari definitivi di entrata e uscita in aula comunicati dai vari istituti che, però, nella prima e seconda settimana in genere hanno orari ridotti. Tra chi entra alle 9 ed esce a mezzogiorno è impossibile per Autolinee Toscane tarare il servizio. Da qui alcuni disagi. Come quello risolto per la navetta di Palazzo Blu che è stata raddoppiata con un bus di diciotto metri.

In questi primi giorni, in particlare sulla tratta tra Pontedera e Ponsacco e poi per le altre località collinari, sono stati segnalati anche alcuni episodi che hanno visto alcuni ragazzini di prima superiore intimoriti da studenti di quinta protagonisti nel portare avanti l’insana tradizione delle matricole. Quanto ci è stato segnalato da un paio di genitori, è bene rimarcarlo, non è niente di particolarmente grave. Ma alcuni ragazzini che si sono affacciati per la prima volta alle superiori hanno deciso di scendere dal pulman per non subire certe "sopraffazioni" o "imposizioni" dai più grandi. Autolinee Toscane fa sapere che non ha ricevuto segnalazioni in tal senso, ma i genitori possono inoltrarle alla direzione utilizzando l’apposito modulo che trovano sul sito. La stessa azienda del servizio di trfasporto pubblico regionale fa anche sapere che su tutti i bus ci sono telecamere di videosorveglianza e che le immagini sono a disposizione delle forze dell’ordine in caso di eventuali denunce.

Infine, il problema di alcuni ritardi verso le scuole Secondarie di secondo grado di Pontedera a causa della chiusura del Ponte della Botte. "I servizi sono programmati per arrivare nella fascia 7,30-7,45 – spiega Autolinee Toscane – Tuttavia, a causa del traffico che si registra lungo le direttrici di ingresso accumulano ritardi, per cui, spesso, arrivano intorno alle 7,50-8,05. A causa di queste ragioni non dipendenti da Autolinee Toscane, accade pertanto che gli studenti possano arrivare in ritardo per l’inizio delle lezioni. In particolare per le vetture che transitano sul ponte alla Navetta, le linee 140, 142, 181, E7, 240, 250. Ritardi anche per i pulman che arrivano da Ponsacco e La Rotta".