Allarme furti di tombini. Ladri di ghisa e ferro. Sono oltre 40 i colpi

Furti che creano pericolo. a Montopoli e Castelfranco. Sono gli stessi sindaci, Giovabnni Capecchi e Gabriele Toti a segnalare il fatto. I ladri rubano le griglie in ghisa dei tombini entrati ai primi posti della graduatoria dei metalli più rubati anche perché l’oggetto dei furti, riguarda prodotti rivendibili nel mercato illegale dei cosiddetti ferrivecchi. Episodi che si stanno ripetendo in tutta Italia. "Dall’inizio di questa settimana stanno arrivando numerose segnalazioni di furti alle griglie per la raccolta delle acque meteoriche, causando pericoli e disagi per la pubblica incolumità", dice Capecchi. L’ufficio tecnico del Comune segnala che le griglie mancanti sono più di 40 e riguardano le vie: via del Molino, via Dante, via Barberia, via Pavese, via Fonda, via Montale, via dei Fiori e piazza Elsa Morante. Ieri mattina l’amministrazione comunale di Montopoli ha provveduto a fare la denuncia ai carabinieri e"insieme all’ufficio e alla nostra polizia municipale stiamo definendo le linee di intervento per sostituire le griglie mancanti ed evitare che possa ripetersi in futuro – aggiinge Capecchi –. Il mio appello nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine del Comune di Montopoli è doppio: vi preghiamo di prestare la massima attenzione alla circolazione veicolare e pedonale per i tombini scoperti e chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alla polizia municipale o agli uffici". Il Comune è parte lesa in questa situazione, "chiediamo la massima collaborazione di tutti per mettere fine a questo fenomeno pericoloso".

Stessa storia a Castelfranco: "Alcune griglie posizionate sui tombini per la raccolta delle acque meteoriche sono state portate via – dice Toti –. La polizia municipale ne ha accertato la mancanza di tre in piazza Mazzini e qualche giorno fa una in piazza Ungaretti, davanti il cimitero". "Provvederò ad effettuaredenuncia, non tanto per il danno economico – sottolinea Toti –, quanto per il rischio che può essere provocato ai pedoni e ciclisti. Se dovesse esser notata qualche altra griglia mancante invito le persone a segnalarlo all’ufficio tecnico o alla polizia municipale". La crisi, si sa, colpisce tutti. Anche i ladri. Così l’inventiva la fa da padrona, facendo diventare oggetto di furto anche gli arredi urbani. Ma qui c’è anche il rischio che qualcuno ci finisca dentro e si faccia male.

Carlo Baroni