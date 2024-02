Allarme dalla scuola. Salta la prima elementare

Per la prima volta la scuola primaria di Val di Cava rischia di non avere la classe prima. Se ormai siamo arrivati alle porte con i sassi, il corpo docente ed i genitori dei sei bambini che si sono iscritti non vogliono darsi per vinti, provando a difendere, anche con la richiesta di una deroga, la prima classe elementare. Mancherebbero 9 bambini, non pochi per arrivare ai 15 alunni iscritti, il minimo per costituire una classe. A pesare, a detta di genitori e di alcuni docenti, la difficoltà di raggiungere la frazione da Ponsacco, con il ponte sull’Era di via Chiavaccini che non permette il transito degli scuolabus che invece sono costretti a passare da Pontedera per poi raggiungere il capoluogo, impiegando talvolta anche più di mezz’ora. Nelle scorse settimane inoltre il ponte sull’Era, unica strada che collega direttamente Val di Cava a Ponsacco, è rimasto totalmente chiuso al traffico, in seguito al passaggio di un camion sovraccarico. Alla fine della scorsa settimana è stato poi riaperto ma in molti si sono lamentati della larghezza della carreggiata sul ponte, che sarebbe stata ulteriormente ridotta. Ecco che il collegamento tra Val di Cava e Ponsacco è diventato uno snodo cruciale. E dopo anni in cui addirittura si era arrivati a dover raddoppiare le classi e in cui si erano ampliate le strutture della primaria di Val di Cava con importanti investimenti, adesso si troverebbe per la prima volta a fare i conti con l’assenza di una prima, e di conseguenza con la riduzione del personale.

Il rischio, a lungo termine, è che poi venga messa in discussione l’esistenza stessa della scuola. Se anche il prossimo anno una prima non si riuscirà a costituirla, con i genitori che si troveranno scoraggiati nel portare un figlio in una scuola ed uno in un’altra, la primaria di Val di Cava rischia di svuotarsi ulteriormente.

l.b.