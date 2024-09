Allargamento della Sr 436. Lavori per 2,1 milioni euro

Un cantiere che cambierà il collegamento fra San Miniato e Fucecchio, i due Comuni che peraltro condividono anche la stazione ferroviaria e che hanno varato anche un piano strutturale unico per gestire la crescita e la valorizzazione del territorio. In questi giorni è in una fase cruciale il cantiere che sta operando sulla strada regionale 436. da ieri sulla strada tra San Pierino e San Miniato Basso, è istituito un senso unico alternato di marcia per permettere alla ditta appaltatrice dei lavori per l’ampliamento della strada e per la realizzazione della pista ciclopedonale di eseguire un intervento propedeutico all’allargamento della carreggiata. Il senso unico alternato rimarrà in vigore dalle 9 alle 17 anche oggi , lunedì 9 e martedì 10 settembre e comunque fino alla conclusione dei lavori. Le amministrazioni comunali di Fucecchio e San Miniato invitano i cittadini che utilizzano quella strada a valutare possibili percorsi alternativi.

Il progetto, nel complesso, riguarda la realizzazione dell’adeguamento e la messa in sicurezza della strada. Si procede con

due stralci per un importo complessivo di due milioni e 150mila euro di cui due milioni e 100mila euro di finanziamenti regionali e 50mila euro euro da

parte del Comune di Fucecchio.

La Strada regionale 436, quando sarà interamente completata, sarà un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord-sud: con l’area senese attraverso la Srt 429 e con

la Lucchesia attraverso la Srt 435.

Grazie a questo progetto, saranno realizzati, appunto, anche un

percorso ciclo-pedonale dedicato, che consentirà di superare uno dei tratti più pericolosi della via Francigena, e un miglior collegamento con Fucecchio per quanto riguarda la stazione

ferroviaria, oltre alla nuova rotatoria tra l’attuale svincolo tra via

dei mille e viale Marconi che consentirà un ulteriore alleggerimento del traffico. Il primo stralcio è in corso nel Comune di San Miniato per un finanziamento di 666.353,29 euro. Con l’autunno si entrerà nel vivo, invece, nel Comune di Fucecchio per un importo complessivo di 1.433.646,71 euro. Il cantiere ha preso ufficialmente il via alla fine dello scorso mese di marzo.

Carlo Baroni