Allagamenti. Fra disagi e proteste

Gli scrosci d’acqua, accompagnati da tuoni e fulmini, hanno creato disagi in tutta la provincia di Pisa. Come sempre, sotto il meteo pazzo, le criticità sono state a macchia di leopardo. Con un punto fermo: sotto il maltempo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno diventa una trappola ancora più pericolosa di sempre per le buche che si riempiono di acqua, code e rallentamenti. In alcune zone, appunto, la situazione è stata più critica. A San Miniato, sotto il temporale, è stata a lungo impraticabile la Tosco romagnola nella zona del cimitero di Ponte a Elsa. Chiusa anche via Serra tra la Borghigiana e la Serra: anche questo un caso che si ripete ogni volta che ci sono precipitazioni straordinarie. La Valdegola continua a mostrare alcune fragilità in caso di eventi atmosferici di particolare impatto.

Un pino è caduto nella strada che da Santa Croce sull’Arno porta al ponte sul fiume. A segnalarlo è stata l’assessora all’ambiente Sonia Boldrini con un post sui social. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale che hanno delimitato l’area. "Abbiamo avuti alcuni allagamenti – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –. Non ci sono state particolari criticità, a differenza di altre volte. Anche il sottopasso di San Romano, stavolta, non ha creato problemi. Invece quello di via Romaiano, nella zona industriale, si è allagato. Ma sostanzialmente il nostro territorio non è stato colpito in maniera violenza come invece è avvenuto anche in altre parti della Toscana". Peraltro San Miniato sta ancora facendo i conti con le frane dell’alluvione del novembre scorso: una, molto grave, in via Catena che richiederà oltre 600 mila euro per essere sistemata. Frana che si va ad aggiungere ad altre situazioni ancora in essere e risalenti al 2014. Intanto nelle prossime settimane sarà messo al riparo da futuri allagamenti il sottopasso ferroviario di San Romano.