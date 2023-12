Alessio Boni a teatro Iliade, il gioco degli dei

"Cantami, o Diva, del pelide Achille l’ira funesta...". La stagione teatrale del Teatro Era riparte con un doppio appuntamento, il 9 e 10 gennaio alle 21: sul palcoscenico arriva un grande big del teatro, del cinema e della televisione, Alessio Boni, che si cimenta con un capolavoro senza tempo, l’Iliade. Sul palco, anche l’attrice Iaia Forte insieme al cast di attori Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni. Dopo gli spettacoli I Duellanti e Don Chisciotte, Alessio Boni è il protagonista di una nuova riscrittura di uno dei grandi classici della letteratura, il poema epico che da secoli interroga e suggestiona: l’Iliade di Omero, la grande storia dell’assedio e della rovina della città di Troia.

Iliade, il gioco degli dèi di Francesco Niccolini, con la drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer – ossia il cosiddetto quadrivio all’origine sia dei Duellanti che di Don Chisciotte –, e la regia degli stessi Aldorasi, Boni, Prayer, è uno spettacolo che sfoglia il poema di Omero e che invita a specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla: sono gli dèi antichi, immortali, e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre. Da un po’ di tempo però qualcosa è cambiato: sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto. Non si incontrano da secoli, ma oggi un misterioso invito li riunisce tutti, dopo tanto tempo. Chi li ha invitati? Per quale motivo? E’ questo il filo rosso dello spettacolo che fa rivivere la grande narrazione omerica, osservando il mondo dei miti antichi, degli dèi, di una guerra che è madre e metafora di tutte le guerre.Prezzo del biglietto intero 20 euro. Ridotto over 65 e convenzioni 18 euro, ridotto soci Unicoop Firenze 18 euro, ridotto under 30, 15 euro. E’ possibile acquistare i biglietti online, su vivaticket.it. Lo spettacolo è una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.