Al Verdi c’è il gatto con gli stivali... innamorato

Quarto e ultimo appuntamento de Il Baule dei sogni, che quest’anno ha celebrato la quarantesima edizione. Domenica 26 gennaio alle 17 al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno "Il gatto con gli stivali" con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, per la regia di Livio Valenti, produzione della compagnia Nata. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, sì però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame.

Raccontare le fiabe classiche è sempre una bella impresa, un incontro con i nostri sentimenti più ancestrali. Biglietti 3 euro per i bambini e 4.5 euro per gli adulti. I bambini possono presentarsi con un disegno, che varrà come ingresso gratuito. 0571/81629-83758 o [email protected].