Al teatro Florentia arriva la Cavalleria rusticana

LARDERELLO

Per gli amanti della lirica, torna al teatro Florentia l’appuntamento con l’opera. Cavalleria rusticana, in scena il 17 novembre alle 21.15, non è soltanto l’opera verista più conosciuta e mediatizzata in tutto il mondo, ma è anche un testo capace di far reagire insieme una serie di temi chiave a cavallo tra narrativa, teatro, melodramma e cinema. L’orchestra "…in corso d’Opera", guidata dal direttore David Boldrini, regala al pubblico una nuova occasione per vivere l’arte di Mascagni che ha reso l’Italia famosa in tutto il mondo. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale P.Arte da Noi di Officine Papage. Lo spettacolo è tratto dal capolavoro di Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. I personaggi: Santuzza sarà interpetata da Barbara Terreni, Turiddu da Michael Alfonsi, compare Alfio da Romano Martinuzzi, mamma Lucia da Amanda Ferri, Lola da Valentina Rugolo, con la direzione di David Boldrini per la regia di Luca Cecconi. Scene e costumi a cura di Orfeo in Scena. Il prezzo del biglietto intero è 20 euro, 18 euro il ridotto. L’apertura biglietteria nei giorni di spettacolo è dalle 20. I biglietti possono essere acquistati su liveticket.it oppure al numero 334.698007.