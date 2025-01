Al Punto digitale facile corso base sul computer

SANTA MARIA A MONTEDa come si accende un computer a come si usano il mouse e la tastiera passando per i primi rudimenti operativi come le "finestre", le cartelle e la scrittura fino alla posta elettronica e internet con esercitazioni pratiche. Le operatrici del Nuovo Punto Digitale Facile di via Carducci, a Santa Maria a Monte, organizzano un corso base sulle competenze digitali. Le lezioni avranno inizio mercoledì 15 gennaio e si protrarranno per altri due mercoledì (29 gennaio e 12 febbraio) dalle 18,30 alle 20,30. Il corso, come detto, sarà svolto dagli operatori della Fondazione Madonna del Soccorso, ente che ha aperto il Punto Digitale Facile da alcuni mesi nei locali messi a disposizione dal Comune. Il Punto Digitale di Santa Maria a Monte è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il mercoledì dalle 14,30 alle 18,30. Per informazioni sul corso e per le prenotazioni rivolgersi alla sede del Punto Digitale Facile, oppure ai numeri telefonici 0587 600309 o 050 650398, email infoformazionemds.it.