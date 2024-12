Aiuti agli studenti per il trasporto

L’amministrazione comunale propone nuovamente il progetto Portami a Volterra presentato dagli istituiti superiori Niccolini e Carducci. Un progetto ad assicurare un aiuto agli studenti che provengono da zone più lontane da Volterra o collegate, tramite mezzi pubblici, in maniera meno efficace. Ecco cosa propone il progetto: supportare le famiglie di studenti residenti in luoghi che non sono serviti in maniera efficace dal servizio di trasporto pubblico, informare gli studenti e le famiglie sull’offerta formativa degli istituti del polo scolastico di Volterra. Per il progetto, è stato disposto lo stanziamento del contributo che ammonta a 8 mila euro, cifra che verrà trasferita al liceo Carducci di Volterra, quale ente gestore del budget finanziario e soggetto capofila del progetto.